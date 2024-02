Scomparsa da Canale Monterano, anziana di 90 anni ritrovata morta in un bosco

Non si avevano più notizie di lei dal 24 gennaio, non rispondeva al telefono e nessuno sapeva dove fosse finita. Una donna di 90 anni, residente a Canale Monterano vicino Roma, è stata ritrovata morta in un bosco sulle rive del lago di Vico, in provincia di Viterbo. A portare i Carabinieri sul luogo della "sepoltura" è stato il figlio dell'anziana, come racconta nel dettaglio Viterbo Today.

Anziana ritrovata morta in un bosco

Da quasi due settimane la signora, abitante del piccolo comune di Canale Monterano a pochi chilometri dalla Capitale, non era più raggiungibile. L'altro figlio, residente in Emilia Romagna, si era visto negare dal fratello la possibilità di parlarle, restando vago su dove fosse finita. Finché l'uomo non ha deciso di allertare le forze dell'ordine. Dopo una settimana di indagini, i Carabinieri del nucleo operativo di Ronciglione, coadiuvati dai colleghi di Bracciano, hanno scoperto il destino dell'anziana.

La scomparsa

Come riporta sempre Viterbo Today, le prime indagini hanno fatto emergere che il 60enne di Caprarola a inizio mese ha ritirato la pensione per conto della madre. Subito dopo ha staccato il suo cellulare e quello della donna rendendosi irreperibile. Lo scorso giovedì 8 febbraio si trovava in un B&B della provincia di Viterbo, dove è stato rintracciato dai militari di Ronciglione.

La confessione

L'uomo, 60 anni disoccupato e residente a Caprarola, nella Tuscia, ha confessato di aver occultato il corpo della madre. E' stato proprio lui a condurre i militari sul posto, un pezzo di Riserva del lago di Vico nel viterbese. Coordinati dalle procure di Viterbo e Civitavecchia, i Carabinieri hanno eseguito il fermo di indiziato di reato per il 60enne e recuperato la salma della donna. "Allo stato attuale - fanno sapere i carabinieri - non è possibile escludere nessuna ipotesi al riguardo". Sarà dunque necessaria l'autopsia per ottenere ulteriori elementi utili a ricostruire la vicenda, in primis le cause del decesso.