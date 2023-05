Curva Sud Roma: sul muretto dei Fedayn spunta un nuovo striscione

Una striscione rosso pompeiano bordato di bianco e giallo ocra. Nessuna scritta, solo la 'pezza'. A renderla particolare il muretto dove è stata esposta, lo storico 17 della Curva Sud, da oltre 50 anni casa dei Fedayn Roma. Accolto fra gli applausi della Sud lo striscione è stato affisso prima dell'inizio del match di Europa League giocato all'Olimpico fra l'As Roma e il Bayer Leverkusen.

Nuovo striscione dei Fedayn Roma

Storico gruppo ultras della Curva Sud ma anche dell'intero panorama italiano ed europeo, lo striscione dei Fedayn era comparso l'ultima volta nel settore 20B dell'impianto del Foro Italico in occasione della partita vinta 2 a 0 dai giallorossi in serata contro l'Empoli. Quella notte - era il 4 febbraio scorso - in piazza Mancini, i Fedayn Roma furono infatti vittime di un agguato da parte dei Delije, ultras della Stella Rossa Belgrado che si trovavano in Italia dopo aver assistito a Milano alla sfida di basket della squadra serba. Dopo la partita i Fedayn vennero letteralmente assaltati alla sprovvista - da una cinquantina di ultras slavi armati di mazze e con i volti coperti.

L'assalto dei tifosi della Stella Rossa

Un raid fuori da ogni dinamica ultras, nel corso del quale venne rubato non solo lo striscione dei Fedayn, ma anche la storica pezza "Brigata Roberto Rulli". Gli striscioni vennero poi esposti e bruciati allo stadio Marakana di Belgrado durante la partita Stella Rossa-Cucaricki, nel settore occupato dagli ultras Delije.

La prima senza striscione dopo 50 anni

Immagini degli striscioni rubati e poi bruciati in Serbia che furono un vero choc, non solo per lo storico gruppo del Quadraro-Don Bosco, ma per tutta la Curva Sud. Settore caldo che in occasione della prima all'Olimpico dopo il furto delle pezze (contro l'Hellas Verona la sera del 19 febbraio), riservò un doveroso tributo ai Fedayn, che pur entrando a partita iniziata lasciarono il muretto, spoglio, senza l'immagine dello storico teschio giallo su sfondo rosso simbolo dei Fedayn appunto. Una serata particolare, ricca di emozioni, con i ragazzi del muretto 17 a ricevere applausi, cori e il doveroso tributo per la loro storia ultras al grido di Fe-Fe-Fedayn, intonando lo storico coro che aveva accompagnato per mezzo secolo l'ingresso nel settore del gruppo ultras.

Tre mesi senza striscione

A tre mesi esatti da quella serata, la sorpresa, con i Fedayn che pur non cantando il loro inno, hanno accompagnato, come successo dopo il match vinto contro l'Hellas, i cori lanciati dai gruppi che si trovano nel muretto basso della Sud. Giovedì sera, in occasione della semifinale vinta dai giallorossi contro i tedeschi del Bayer Leverkusen i Fedayn sono tornato in quel posto che non avevano mai lasciato.

Olimpico giallorosso

Una serata di festa quella dell'Olimpico, non solo sul campo ma anche sugli spalti. Così mentre tutto lo stadio si colorava di giallorosso (Curva e distinti nord, tribuna Tevere, tribuna Monte Mario e distinti Sud) la curva non ha fatto mancare il suo apporto, esponendo una coreografia con un enorme telo raffigurante un pugno che tiene in mano una corona d'alloro con sotto la scritta "Amor Romae nostra lex" ("L'amore per Roma è la nostra legge"). Dal lato Giovinezza quattro grossi due aste a scrivere la parole "Daje".

Dodicesimo uomo in campo

Curva Sud che - come accade oramai a ogni partita dell'As Roma - non ha fatto mancare il proprio apporto alla squadra, sostenendola senza tregua per 90 minuti e oltre. Un dodicesimo uomo in campo: "I tifosi sono incredibili, la squadra vuole sempre dare di più. I ragazzi hanno avuto tanta voglia di fare felici i tifosi, è stato difficile ma abbiamo vinto questo primo tempo", le parole di mister Mourinho al termine del match. Parole che fanno tornare alla mente il compianto capitano del secondo scudetto della Roma Agostino Di Bartolomei: "Esistono i tifosi di calcio e poi esistono i tifosi della Roma". Un tributo alla Sud, che ha voluto ribadire per l'ennesima volta anche lo Special One.