Nuovo Salario, albero crolla su quattro auto in sosta

Un albero è caduto poco dopo le 22 di domenica 7 marzo, in via dell'Ateneo Salesiano angolo piazza Paolo Carcano tra la zona di Val Melaina e il Nuovo Salario. La grossa pianta, crollando, è finita su quattro auto in sosta. Sul posto anche una pattuglia della polizia di Roma Capitale che ha predisposto la temporanea chiusura della strada al traffico per motivi di sicurezza. Non si registrano feriti.