Roma senza prefetto da due mesi: quattro nomi in lizza

Quasi due mesi senza prefetto. A Roma, da quando Bruno Frattasi è diventato il direttore dell'Agenzia cybersicurezza, manca di una pedina fondamentale e il tempo nella clessidra scorre. La Capitale nel giro di un anno avrà presto il suo terzo prefetto. Dall'abdicazione di Frattasi sono passati più di cinquanta giorni e nulla ancora si è mosso.

Mai così tanto. Sono stati infatti 18 i giorni di attesa fra la fine del mandato di Maria Gerarda Pantalone e la nomina di Matteo Piantedosi, oggi ministro dell'Interno. L'anno scorso sono invece ne trascorsi 16 giorni tra l'addio di Piantedosi e l'arrivo di Bruno Frattasi, appunto. Da quasi due mesi, però, la Prefettura di Roma è retta dal prefetto vicario Raffaela Moscarella.

La questione resta delicata, non solo sul piano operativo ma anche di immagine. Ma chi sono i possibili candidati? Laura Lega, capo dipartimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e Claudio Palomba, attuale prefetto di Napoli, sono i nomi della prima ora. Tra i papabili anche Vittorio Rizzi, attuale vice direttore generale della pubblica sicurezza e direttore centrale della polizia criminale, nella Capitale già alla guida della Squadra mobile, e il capo degli Affari interni e istituzionali del Viminale Claudio Sgaraglia.

Chi è Laura Lega

Laura Lega, già dirigente dell'ufficio del personale degli Interni, ha già avuto esperienza come prefetto. Romana, di 63 anni, è laureata in giurisprudenza e dal 2001 al 2006 è stata nominata vice capo di gabinetto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e poi è stata anche vicario del commissario straordinario nella gestione del comune di Latina.

Da agosto 2015 a luglio 2018 è stata il prefetto della provincia di Treviso. Da luglio 2018 a novembre 2020 è stata il prefetto di Firenze. Dal 30 novembre 2020 è invece il capo dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. È componente effettivo in seno al consiglio superiore dei lavori pubblici.

Chi è Claudio Sgaraglia

Laureato in Giurisprudenza, Claudio Sgaraglia è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche. Ha conseguito il diploma rilasciato dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) del Corso di Perfezionamento in Studi Internazionali. Entrato in carriera nel dicembre 1987, è stato destinato alla direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli Affari del personale, dove si è occupato della gestione del personale della carriera prefettizia.

Nel febbraio 2008 è stato nominato sub-commissario della provincia di Roma. Trasferito al Gabinetto del Ministro dal giugno 2008, ha disimpegnato le funzioni di capo dell'Ufficio "Affari Generali". Nell'aprile 2010 è stato nominato sub-commissario al comune di Latina. Nominato Prefetto il 30 dicembre 2010, ha svolto le funzioni di vice capo di Gabinetto del ministero dell'Interno con l'incarico di coordinare le attività che ineriscono agli Uffici Affari Internazionali. Dal 23 luglio 2018 al 26 luglio 2020 è stato prefetto di Perugia. Dal 27 luglio 2020 è capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.

Chi è Vittorio Rizzi

Il prefetto Vittorio Rizzi, laureato in Giursprudenza e in Scienze della Pubblica Amministrazione, è Vice Capo della Polizia, Direttore Centrale della Polizia Criminale. Insegna criminologia presso il dipartimento di psicologia della Sapienza, università di Roma. Anche lui è romano.

Chi è Claudio Palomba

Claudio Palomba, 63 anni, è laureato in giurisprudenza all'università degli Studi di Napoli e ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la corte d'appello di Napoli. Entrato nei ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno nel 1988 è stato vice capo e capo di Gabinetto della prefettura Varese (1988 -1991). Nel '91 è stato trasferito al ministero dell'interno dove ha diretto l'ufficio contenzioso.

Nel 2010 è nominato prefetto con incarico presso l'ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari. Ha più volte espletato incarichi commissariali presso comuni. In particolare è stato: sub-commissario nei Comuni di Anzio, Velletri, Nuoro, Pomezia: commissario nei Comuni di Rocca Priora, Grottaferrata e Gioia del Colle.

Ha quindi ricoperto l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione della azienda speciale presso il comune di Marino (2006-2007). È stato anche prefetto di Rimini dal 10 aprile 2012 al 05 luglio 2015; prefetto di Lecce da luglio 2015 a ottobre 2018. Il 3 ottobre 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato nominato Presidente dell'Osservatorio per la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione. Prefetto di Torino dal 30 ottobre 2018 al 5 novembre 2021. Dal 6 novembre 2021 è stato nominato Prefetto di Napoli.