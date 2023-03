Roma cambia (ancora) il prefetto: i possibili sostituiti di Bruno Frattasi

Laura Lega, capo dipartimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e Claudio Palomba, attuale prefetto di Napoli. Sono loro i due nomi in pole per ricoprire il ruolo di prefetto di Roma. Bruno Frattasi, infatti, nelle prossime ore cambierà ruolo. La Capitale, così, nel giro di un anno avrà presto il suo terzo prefetto.

Il Consiglio dei ministri, infatti, dovrebbe nominare Frattasi, tra oggi e domani, come nuovo direttore generale dell'agenzia per la cybersicurezza nazionale al posto del dimissionario Roberto Baldoni. Nelle scorse ore erano circolate varie ipotesi per il 'successore' del vertice di Acn, ma la scelta del governo sarebbe ricaduta proprio sul prefetto di Roma.



Il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, ieri è stato sentito oltre un'ora al Copasir sul caso. Entrando a Palazzo San Macuto Mantovano aveva anticipato che la nomina del nuovo dg di Acn sarebbe approdata sul tavolo dell'esecutivo, che si riunirà a Cutro, di fatto confermando che il dg per il dopo Baldoni era stato individuato.

Chi è Laura Lega

Laura Lega, già dirigente dell'ufficio del personale degli Interni, ha già avuto esperienza come prefetto. Romana, di 63 anni, è laureata in giurisprudenza e dal 2001 al 2006 è stata nominata vice capo di gabinetto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e poi è stata anche vicario del commissario straordinario nella gestione del comune di Latina.

Da agosto 2015 a luglio 2018 è stata il prefetto della provincia di Treviso. Da luglio 2018 a novembre 2020 è stata il prefetto di Firenze. Dal 30 novembre 2020 è invece il capo dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. È componente effettivo in seno al consiglio superiore dei lavori pubblici.

Chi è Claudio Palomba

Claudio Palomba, anche lui 63 anni, è laureato in giurisprudenza all'università degli Studi di Napoli e ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la corte d'appello di Napoli. Entrato nei ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno nel 1988 è stato vice capo e capo di Gabinetto della prefettura Varese (1988 -1991). Nel '91 è stato trasferito al ministero dell'interno dove ha diretto l'ufficio contenzioso.

Nel 2010 è nominato prefetto con incarico presso l'ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari. Ha più volte espletato incarichi commissariali presso comuni. In particolare è stato: sub-commissario nei Comuni di Anzio, Velletri, Nuoro, Pomezia: commissario nei Comuni di Rocca Priora, Grottaferrata e Gioia del Colle.

Ha quindi ricoperto l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione della azienda speciale presso il comune di Marino (2006-2007). È stato anche prefetto di Rimini dal 10 aprile 2012 al 05 luglio 2015; prefetto di Lecce da luglio 2015 a ottobre 2018. Il 3 ottobre 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato nominato Presidente dell'Osservatorio per la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione. Prefetto di Torino dal 30 ottobre 2018 al 5 novembre 2021. Dal 6 novembre 2021 è stato nominato Prefetto di Napoli