Alla Sapienza tornano le proteste per Gaza, "agitazione permanente" anche nelle altre università

“Dalla Columbia alla Sapienza, Intifada fino alla vittoria”. È lo slogan con cui il movimento studenti palestinesi, Cambiare Rotta e il coordinamento dei collettivi della Sapienza, annunciano la ripartenza della mobilitazione, nell’ateneo di piazzale Aldo Moro (e non solo), con il ritorno delle “tende contro il genocidio a Gaza”. A dare una nuova spinta alla contestazione, dopo l'occupazione del Rettorato, gli scontri con la polizia, lo sciopero della fame, e l’incontro con la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, è stata l’ondata di proteste pro Palestina nelle università statunitensi ed europee.

Le prossime iniziative alla Sapienza

Alla Sapienza l’appuntamento è per oggi, lunedì 6 maggio, alle 17 al pratone dell’ateneo, dove è prevista un'assemblea "per continuare a costruire insieme la mobilitazione studentesca e il boicottaggio accademico”. Nei prossimi giorni, come spiegano a RomaToday gli attivisti di Cambiare Rotta, seguiranno nuove iniziative nella Città universitaria, con l’obiettivo di ottenere un incontro pubblico con la rettrice e il boicottaggio di Israele. Il prossimo appuntamento “caldo” è la riunione del Senato accademico del 14 maggio. Una data a cui gli attivisti si preparano dichiarando lo stato di “agitazione permanente”. È stato proprio durante la scorsa riunione del Senato accademico, il 16 aprile, che si sono verificati gli scontri tra gli studenti in corteo e la polizia, con l’arresto di due attivisti. “Vogliamo discutere democraticamente con la governance della nostra università nel merito degli accordi di collaborazione con atenei israeliani – spiegano gli studenti – e con l’industria militare, e richiedere direttamente e pubblicamente, davanti a tutti e tutte, la recisione dei suddetti accordi e le sue dimissioni dalla Med-Or (fondazione di Leonardo Spa, ndr)”. Venerdì 10 maggio i collettivi hanno inaugurato una targa, affissa all’ingresso della facoltà di Fisica, per lo scienziato Sufian Tayeh: "Fisico, teorico e ricercatore palestinese, rettore dell'università islamica di Gaza, è stato brutalmente ucciso dai bombardamenti israeliani nella sua casa insieme a tutta la sua famiglia”.

La protesta si allarga

La mobilitazione degli studenti non si limita solo al perimetro della Sapienza, anche a Roma Tre e a Tor Vergata gli attivisti hanno dichiarato lo “stato di agitazione permanente”. L’obiettivo è lo stesso: lanciare un’ondata di proteste fino al prossimo Senato accademico, per ottenere un boicottaggio accademico di Israele e un posizionamento netto a favore della Palestina. A Roma Tre, dopo la “fiaccolata antisionista” del 3 maggio sotto al Rettorato, sempre in memoria di Sufian Tayeh, la data a cui guardano gli studenti è il 22 maggio, quando è prevista la prossima riunione del Senato accademico. Un appuntamento a cui gli attivisti si stanno preparando con un calendario di incontri, tra cui quello con il movimento Bds (Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni), e con l’allestimento di infopoint nelle facoltà di Scienze politiche, Dams e Studi umanistici, per fornire tutte le informazioni in merito alla protesta. A Tor Vergata, invece, il Senato accademico si riunirà il 21 maggio: anche in questo caso sono previsti appuntamenti, come la presentazione, l’8 maggio, di un opuscolo che mette a confronto le mobilitazioni per la Palestina con quelle contro la guerra in Vietnam, e un infopoint, attivo dal 9 maggio, nella macroarea di Lettere.