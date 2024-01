Nuova sassaiola contro un autobus in via Candoni

Ancora una sassaiola contro un bus in via Luigi Candoni, dove confinano il deposito Atac e il campo nomadi. Nel pomeriggio di mercoledì 24 gennaio, un sasso è stato lanciato contro il vetro laterale di un mezzo della linea 771 di RomaTpl mentre percorreva via Candoni a Roma.

Nel bus, che procedeva verso il deposito, c'era solamente il conducente rimasto illeso. Il sasso ha distrutto il vetro lato destro della vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili del danneggiamento.

Non è il primo caso

La questione delle sassaiole contro gli autobus, ormai un anno fa, è stata anche al centro di un vertice in prefettura. Al momento l'ipotesi dello spostamento del campo, ventilata sia dall'assessore alla mobilità Eugenio Patanè e dal presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, appare difficile da percorrere.

Nel frattempo gli atti vandalici continuano nella strada dove gli autobus vengono presi a sassate e danneggiati, ma di recente anche le ambulanze. Lo scorso dicembre, proprio in merito a questi atti vandalici, furono fatti anche dei controlli nel campo di via Candoni.