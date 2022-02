Quante richieste d'aiuto arrivano al 112 di Roma ogni giorno?

A Roma nel 2021, ci sono state 8375 richieste d'aiuto al giorno. Nel 2021 la sola centrale del numero unico per le emergenze, ha infatti ricevuto e gestito 3057000 richieste di intervento. Numeri che, stando ai dati resi noti dalla prefettura, raccontano il ruolo del 112 e degli operatori che ci lavorano e che si basano sull'aml, ovvero avanced mobile location, che traccia le coordinate di chi chiama permettendo, in casi di emergenza, di iniziare l'intervento anche durante la chiamata.

Un dispositivo elettronico che, secondo palazzo Valentini, rappresenta una "svolta epocale nella storia dei servizi di emergenza". I dati sono stati pubblicati in occasione della giornata europea del numero unico di emergenza 112. In Italia è attivo da sette anni, il Lazio è stata una delle prime fra le undici regioni a dotarsi del servizio, che fa da filtro per il pronto intervento.



Nel 2021, a livello nazionale, sono state gestite quasi 19 milioni di telefonate, comprese le 75 mila di emergenza generate in automatico dalle auto in caso di incidente grazie al sistema e-call.



"Il sistema del nue del Lazio è uno dei più performanti d'Europa, potendo contare su due centrali uniche di risposta (cur) da 50 postazioni operative l'una, una per i 114 comuni della città metropolitana di Roma (e la Capitale) e l'altra per i 257 comuni delle rimanenti quattro province. Le due sale costituiscono un sistema integrato di gestione dell'emergenza in cui una cur subentra o si affianca all'altra in caso di iperafflusso di chiamate o default. - spiega la prefettura - Con questo schema si garantisce la puntuale e rapida gestione di qualsiasi maxi evento e la funzione di disaster recovery che potrà sostenere anche sistemi di emergenza di altre regioni".



Il sistema viene controllato da un gruppo di monitoraggio coordinato proprio dalla prefettura nel quale sono rappresentate tutte le componenti istituzionali e le forze dell’ordine. Nel Lazio, il 112 riceve 12mila chiamate al giorno, otto al minuto in pratica, "garantendo una risposta efficace in un tempo medio inferiore ai 3 secondi, su una media nazionale di circa 5 secondi. Nel 2021 la sola Centrale unica di risposta di Roma ha ricevuto e gestito 3 milioni e 57 richieste di intervento". Ovvero oltre 8.300 al giorno, 14 ogni ora.



"È il sistema di gestione dell'emergenza più complesso ed esaustivo per ogni necessità dell'utenza, che sia italiana o straniera, disponendo di un servizio di interpretariato istantaneo in 16 lingue diverse che consente di prendere in carico le chiamate di persone di lingua straniera", aggiungono dalla prefettura anche perché il nue assicura anche l'accesso al servizio da parte dei "cittadini sordi, attraverso un apposito sistema".