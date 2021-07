Nudi nella fontana di piazza Barberini: il video finisce sui social

Un bagno nella fontana di piazza Barberini, in piena notte. E' quanto successo tra sabato e domenica a piazza Barberini dove un gruppo composto da almeno tre persone si è buttato nella fontana del Bernini. La scena non è sfuggita ai passanti che si sono fermati a filmare quanto stava accadendo.

Due video in particolare sono finiti su welcome to favelas e mostrano almeno tre persone entrare nella vasca, senza vestiti. In uno, in particolare, si vede una donna senza vestiti nell'acqua intenta a farsi immortalare da un uomo, a suo volta a petto nudo. In un altro la stessa donna è insieme ad un'altra intenta ad uscire dalla vasca.

Secondo quanto si apprende dalla polizia locale non risultano interventi nella notte per sanzionare tali condotte. Non è escluso che, acquisiti i video, si possa procedere come già accaduto in passato all'identificazione degli accaldati e trasgressivi "bagnanti". Saranno verificate anche le telecamere presenti nella zona per provvedere a punire i responsabili.