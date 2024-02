Nuda nei Musei Capitolini per dire basta alla violenza sugli animali

Maria Sofia Federico, attrice e influencer, si è spogliata nuda in una delle sale dei Musei Capitolini di Roma. Sul corpo aveva scritto legge 106 e 'Milk is murder', entrambe fatte con del colore rosso. Insieme a lei c'erano due attivisti di Ribellione Animale, il movimento che già nei giorni scorsi aveva imbrattato piazza del Popolo con della vernice. Gli altri due attivisti hanno incollato le proprie mani alla base di una statua.

La polizia locale è arrivata sul posto dopo la chiamata del personale del museo. I tre sono stato fermati dalle forze dell'ordine e saranno denunciati. Già in passato altri attivisti, quelli di Ultime Generazione, avevano protestato a Roma spogliandosi in strada.

Le motivazioni della protesta

La protesta di oggi, che Maria Sofia Federico ha postato e anche sul suo profilo da 224mila follower, è stata spiegata così dal movimento animalista: "Quanto è assurdo scandalizzarsi per una persona senza vestiti e non per il modo in cui gli animali vengono uccisi e sfruttati? Quanto è assurdo scandalizzarsi di più per delle ragnatele su una statua che per la crisi climatica ed ecologica? La Lupa Capitolina - spiegano - non è solo uno dei simboli di Roma (cioè una delle città più importanti al mondo), ma è anche la metafora perfetta della fiaba che ci raccontiamo da generazioni, ovvero che gli animali non umani sono felici di produrre latte per noi umani, quando in realtà l’industria casearia (e la zootecnia in generale) li sfrutta e uccide".



"La Statua Equestre di Marco Aurelio, d’altro canto, rappresenta proprio la cosiddetta superiorità che pensiamo di avere come specie nei confronti delle altre. - aggiungono - L’imperatore Marco Aurelio, emblema del potere, letteralmente cavalca un cavallo per affermare il suo dominio e lo utilizza a suo piacimento per i suoi scopi. La situazione, a distanza di secoli, non è cambiata: basta constatare come i cavalli (e tutti gli altri animali) vengano abvs4ti per l’intrattenimento nei circhi o per le carrozze, per l’equitazione, per la cosmesi, per la moda e per l’alimentazione".



"Delle ragnatele non rovinano l’opera, ma riportano all’attenzione quanto come umanità abbiamo bisogno di cambiare e lasciare nella polvere la storia della violenza che commettiamo sugli animali. - conclude la nota - Chiediamo al governo di smetterla di sussidiarie con contributi pubblici gli allevamenti e di attuare la legge n.106/2022 per vietare i circhi con animali in Italia. La realtà è una sola: non esistono allevamenti sostenibili ed etici, ucc1d3re e sfruttare qualcuno che vuole vivere ed essere libero non può essere considerato tale. Per questo continueremo a lottare fino a quando tutte le gabbie saranno vuote".

Chi è Maria Sofia Federico

Maria Sofia Federico è nata a Valmontone, in provincia di Roma, il 26 gennaio 2005. Attrice e personaggio televisivo è diventata famosa per Il Collegio, il docu reality Rai. Nel 2023 la Federico è tornata a far parlare di sé dopo aver dichiarato l'intenzione di dedicarsi all'intrattenimento per adulti. Una notizia che ha generato non poche polemiche. Sempre nello stesso anno è entrata a far parte dell'Accademia di Rocco Siffredi per poi lasciarla. Ora è una influencer da 141 mila follower su TikTok e 224mila follower su Instagram, e una attivista animalista.