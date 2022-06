Nube dopo l'incendio a Malagrotta: "Tenete le finestre chiuse e non usate i condizionatori"

La nube di fumo spaventa Roma Ovest. Dopo l'incendio, che ha coinvolto la seconda linea del Tmb di Cerroni, sull'intera Valle Galeria si è levata una nube di fumo. Impossibile non pensare alla diossina e al pericolo per la salute. I primi a lanciare l'allarme sono stati i comitati del territorio: "Chiudete le finestre", l'appello. Poi al coro si sono uniti tutti.

I vigili del fuoco spiegano che "qualunque fumo prodotto da una combustione non è da respirare. Le norme da seguire sono quelle solite, chiudere porte e finestre". Il Comune di Roma ha diffuso le proprie raccomandazioni, fatte proprie anche dal sindaco di Fiumicino. Spinta dal vento infatti la nube si sposta verso ovest, la città aeroportuale.

Il Comune di Roma raccomanda, "a titolo precauzionale alla popolazione presente nel raggio di un chilometro dalla zona dell'incendio di: non sostare nei pressi dell'area interessata dall'incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori d'aria".

Nel giro di 24/48 arriveranno i primi risultati dei rilievi dell'Arpa quelli effettuati attraverso le centraline. Intanto gli uffici della regione Lazio della Pisana resteranno chiusi per tutta la giornata di oggi.