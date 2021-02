Contromano sulla Roma-Fiumicino, alla guida dell'auto un 90enne: così è stato fermato dalla polizia stradale

E' stato individuato l'uomo - un anziano di 90 anni - alla guida dell'auto sorpreso e filmato ieri sulla Roma Fiumicino, con il video che ha fatto il giro del web. Sono state infatti le numerose segnalazioni degli automobilisti al Centro Operativo della Polizia Stradale di Roma a far accorrere, sulla carreggiata della A91 che da Roma porta all'aeroporto di Fiumicino la pattuglia della Polizia Stradale di Settebagni dove era stata notata un'auto percorrere la strada contromano.

Arrivati sul posto i poliziotti per salvaguardare l'incolumità dei veicoli che a breve si sarebbero trovati davanti ad una macchina procedere in senso contrario alla loro direzione di marcia, si sono posizionati davanti "in modalità safety car per rallentare il traffico e poi sono andati ad intercettare più avanti il veicolo che stava sopraggiungendo", spiega la Questura. Il conducente, un uomo di 90 anni sottoposto a prova etilometrica con esito negativo, è stato sanzionato per le infrazioni commesse.