Ambientalisti ai Musei Vaticani: tribunale condanna eco-attivisti a 9 mesi

Il tribunale del Vaticano ha condannato i due eco-attivisti dei Musei vaticani, esponenti di ‘Ultima Generazione’ che il 18 agosto incollarono le mani al basamento di marmo del Laocoonte. Nel dettaglio, il tribunale presieduto da Giuseppe Pignatone, in nome di sua Santità Papa Francesco, ha condannato Guido Viero e Maria Rosa Ester Goffi a nove mesi di reclusione e 1500 euro di ammenda ciascuno per danneggiamento “di monumento pubblico di inestimabile valore storico-artistico”.

Pena più mite alla fotografa Laura Zorzini che riprese i due compagni col cellulare, alla quale è stata inflitta una ammenda di 120 euro.

Il Tribunale, che ha condannato in solido i tre eco-attivisti al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni al Governatorato costituitosi parte civile, per una somma pari a 28.148 euro, ha disposto che non si faccia menzione della condanna nel casellario giudiziale “fino a che il condannato non commetta altro fatto costituente delitto”. L’esecuzione della condanna per il reato principale resterà sospesa per “cinque anni”, e per due in relazione alla contravvenzione.

Il blitz ai Musei Vaticani

Erano le 10:30 del 18 agosto 2022 quando Guido ed Ester incollarono le proprie mani alla base della statua di Laocoonte all’interno dei Musei Vaticani per lanciare l’allarme sull’emergenza climatica e sui rischi che questo comporta per l’umanità intera. Dopo pochi minuti dall’inizio dell’azione, l’intera sezione del museo venne evacuata e alle persone presenti in supporto agli attivisti venne sequestrato il cellulare. A distanza di 10 mesi è poi arrivata la condanna del tribunale Vaticano.