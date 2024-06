Nove chihuahua sono stati salvati dalla polizia, erano stati lasciati in auto

Nove esemplari di Chihuahua sono stati salvati dagli agenti della polizia di Stato del distretto Tor Carbone. L’attenzione dei poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, è stata attirata da una macchina mal parcheggiata in un viale dell'Eur.

Quando si sono avvicinati hanno trovato i 9 cuccioli, alcuni chiusi in un trasportino, altri in degli scatoloni all'interno della vettura, sotto al sole. Gli agenti hanno intercettato in poco tempo la proprietaria, poi denunciata, e messo così al sicuro i 9 cagnolini.