Aggredisce i medici del pronto soccorso e rompe una porta, arrestata

Notti di violenza all'interno degli ospedali romani. Una donna e un uomo sono stati arrestati la scorsa notte. Le manette scattano per reati diversi: da danneggiamento e interruzione di pubblico servizio a furto aggravato. Nel primo caso una straniera avrebbe aggredito fisicamente il personale sanitario rompendo una porta. Nel secondo invece un senza fissa dimora avrebbe rapinato un medico, portandogli via il cellulare.

Dà in escandescenza, aggredisce i medici e rompe una porta

Arriva al pronto soccorso in stato di agitazione, dà in escandescenza con i medici dell'ospedale San Carlo di Nancy a Roma, prende a calci una porta e la rompe. Danneggiamento e interruzione di pubblico servizio sono le accuse per una 48enne moldava denunciata dai carabinieri.

La donna, giunta al pronto soccorso della Capitale, ha creato scompiglio tra medici e infermieri. Visibilmente agitata, ha prima aggredito il personale sanitario, poi preso a calci una porta. Quando i militari sono giunti sul posto, allertati dallo stesso San Carlo di Nancy, hanno trovato il pronto soccorso bloccato. La donna è stata così identificata e denunciata.

Ruba lo smartphone di un medico

All'ospedale Santo Spirito invece un senza fissa dimora ha rubato lo smartphone di un medico. L'intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile è stato necessario per fermare un senza fissa dimora che, intrufolatosi all'interno dell'ospedale, ha rubato il telefonino di un dottore. Bloccato dai militari l'uomo, un georgiano di 42 anni, è stato denunciato per furto aggravato.

L'assessore alla Sanità: "Basta aggressioni, necessario il Daspo"

"Basta aggressioni e devastazioni nei pronto soccorso. Necessari posti di polizia e Daspo". E' questo il monito di Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio. "Stanotte altri due episodi gravi di nuove violenze nei pronto soccorso della capitale. È ora di ripristinare i presidi di polizia nei pronto soccorso e di adottare un vero e proprio daspo. Basta violenze nei pronto soccorso".