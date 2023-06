Roma sott'acqua. Nubifragio pomeridiano di un'ora, strade allagate e trasporti in tilt

Roma sott'acqua, di nuovo. L'ondata di maltempo non concede tregua e dopo il temporale di questa mattina, con annessa tromba marina ad Ostia, nel pomeriggio un nuovo nubifragio si è abbattuto su Roma. Inevitabili i disagi in tutta la città, con strade allagate trasformate in fiumi e i trasporti in difficoltà.

Metro A in tilt, caos sulla Roma Viterbo

In particolare, nell'ora di punta, i problemi hanno interessato la metro A, con il sistema di alimentazione in tilt, al punto da costringere Atac a chiudere l'intera linea per oltre mezz'ora, attivando le navette sostitutive. Faticosa la ripresa del servizio, con le banchine strapiene e la calca a caratterizzare il passaggio di ogni treno. Sulla Roma Viterbo problemi alla stazione Euclide dove i treni passano senza fermarsi.

Allagata la zona di Ponte Milvio

Ma è in superficie che si sono registrati i disagi maggiori, in particolare nel quadrante nord. Ponte Milvio è finita letteralmente sott'acqua. Tanti i locali impegnati a ripulire le strutture per l'acqua che ha invaso le mura. Fuori veri e propri laghi, con i topi impegnati a salvarsi. Le immagini parlano da sole. Tante la auto costrette a fermarsi o a guadare il piazzale trasformato in un vero e proprio specchio d'acqua. [L'ARTICOLO COMPLETO]

Grandinata e tempesta di fulmini

In molti quartieri a sud est di Roma il nubifragio si è trasformato in un'intesa grandinata, con strade imbiancate in pochi minuti. Tante le testimonianze sui social, di auto bloccate e strade imbiancate. Particolarmente intensa è stata l'attività elettrica, con centinaia di fulmini caduti, in particolare, sulle zone del Pigneto e dell'Appio Claudio.

Strade allagate

Tante le strade allagate. Ad est problemi sulla Prenestina, sia nel tratto più vicino al centro, sia verso il VI municipio, con alcuni punti chiusi per alcuni minuti al traffico. Disagi anche sulla Collatina all'altezza di Tor Sapienza. Sulla Tiburtina allagato il capolinea di Ponte Mammolo con i pullman extraurbani costretti a passo d'uomo per uscire dall'area della stazione. Problemi, come accaduto domenica, anche sulla Tiburtina.

A Roma nord interventi della protezione civile sulla Cassia, all'altezza di via Andreassi e sulla via Flaminia. A Roma ovest problemi al Portuense, dove via Arcangelo Ilvento è finita completamente allagata, con i volontari della protezione civile di Roma capitale costretti ad operare. Problemi anche su via della Maglianella e sulla Roma Fiumicino.