Nonno pusher nasconde 44 panetti di hashish nel frigorifero

Teneva il "fumo" al fresco in frigorifero un nonno pusher trovato con 44 panetti nascosti in casa. Sono stati gli agenti del commissariato Esquilino ad arrestare il 72enne che spacciava dalla sua abitazione.

A seguito di un servizio di osservazione, gli investigatori hanno notato diverse auto che sostavano nei pressi dell’abitazione dell’uomo per poi andar via dopo pochi minuti. A seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti, all’interno di un frigorifero nella cantina di pertinenza, 44 panetti di hashish dal peso totale di 4,5 chili mentre, nella camera da letto, sono state trovate 554 cartucce calibro 22 non regolarmente denunciati all’autorità di polizia. Per tale motivo l’uomo è stato tratto in arresto.