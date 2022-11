Il "nonno cocaina" che continua a spacciare agli arresti domiciliari

Continuava a spacciare droga dalla sua abitazione dove stava scontando gli arresti domiciliari. A finire nei guai - ancora una volta - un arzillo 83enne, un "Nonno pusher" residente nel comune di Guidonia Montecelio. Ad interrompere la sua attività i carabinieri della compagnia di Tivoli che lo avevano già arrestato lo scorso mese di maggio per lo stesso reato.

Con il sospetto che l'anziano stessa continuando la sua attività illegale, i militari della compagnia tiburtina, nell'ambito dei controlli per accertare che fosse in casa a scontare la sua pena, hanno però proceduto ad una perquisizione. Da qui la scoperta, in una stanza dell'appartamento a Setteville, i militari dell'Arma hanno infatti trovato e sequestrato 40 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento ed il taglio della sostanza stupefacente, oltre ad un bilancino di precisione.

Arrestato nuovamente per detenzione ai fini di spaccio la posizione dell'83enne è al vaglio dell'autorità giudiziaria.