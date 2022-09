La nonna pusher che ingaggia il nipote minorenne per spacciare il "fumo"

Una nonna pusher che ingaggia il nipote minorenne per aiutarla a spacciare il "fumo". Succede ad Acilia dove sono finiti in manette una donna 48enne ed il nipote di 17 anni. A sorprenderli i carabinieri della locale stazione.

In particolare i militari dell'arma li hanno trovati in possesso di 130 grammi di hashish e 55 di marijuana. La donna è stata condotta davanti all’autorità giudiziaria per la celebrazione del rito direttissimo mentre il minore è stato associato presso il centro di prima accoglienza di Casal del Marmo.

Sempre i carabinieri della compagnia di Ostia, hanno arrestato una 32enne trovata nella zona di Ponte Galeria in possesso di 17 grammi di hashish ed alcuni dosi di marijuana. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.