No mask a Roma, Nonna Maura si incatena al Quirinale: "Devo parlare con Mattarella"

Nonna Maura, la signora di Genova che il 15 agosto scorso, ha intrapreso la propria marcia fra le città d'Italia con lo scopo di lanciare il proprio appello alle istituzioni per firmare il disconoscimento dei Dpcm relativi alle misure anti-Covid e il manifesto per la tutela dei bambini, si è incatenata davanti al Quirinale subito dopo la manifestazione a Roma del Popolo delle Mamme insieme ai no vax e no mask.

E' una delle immagini della manifestazione avvenuta in piazza della Bocca della Verità nella giornata di sabato 5 settembre (qui il video).

"Siamo qui per parlare col presidente Mattarella, mi sono incatenata perchè credo sia a questo punto l'unico modo per avere visibilità e avere spiegazioni. Ci dicono che Mattarella non è presente e che non possiamo stare qui. Ma io non mi muovo, devono portarmi via con la forza", ha spiegato all'Adnkronos Nonna Maura.

"Voglio solo parlare con lui - ha aggiunto - visto che le istanze che abbiamo presentato sono state sempre ignorate". Cosa chiediamo? "L'abrogazione delle leggi Azzolina e Lorenzin perchè non ci sentiamo nemmeno un minimo tranquille per la condizione nella quale i nostri figli e nipoti andranno a scuola. E' un tentativo estremo per ottenere qualcosa. Ci troncheranno le catene a breve", ha concluso la signora. La donna, intanto, è stata portata via accompagnata dalla polizia.