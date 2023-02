"Nonna ho bisogno di soldi subito", ma era una truffa

"Nonna ho bisogno di soldi. Subito". La classica richiesta telefonica di aiuto arrivata a casa di un’anziana nel quartiere Portuense. Se non soddisfatta, l'intera sarebbe finita in manette. Tanto quanto basta per spaventare un'anziana signora di 80 anni che così ha mandato il marito a ritirare i soldi all'ufficio postale. Un trucco ben studiato. Sì, perché il truffatore, ovvero l'incaricato di ritirare i soldi, si è presentato alla porta della donna, trovandola sola. Così ha iniziato a pressare la vittima affinché non avesse il tempo di ragionare, l’ha convinta a dargli non solo i soldi ma anche tutto l’oro che aveva in casa, compresa la fede nuziale del marito.

L’azione aveva consentito a 2 uomini di accaparrarsi 5mila euro in contanti più un sacchetto di gioielli.

I due però non avevano fatto i conti con la polizia di Stato. Infatti ieri mattina un pattuglia del VII distretto San Giovanni, ha notato un 58enne di origini napoletane, già conosciuto, seduto al volante di un’utilitaria parcheggiata in una stradina del Portuense. I poliziotti, conoscendo gli schemi classici di determinati reati, si sono appostati in maniera da non essere scoperti.

L’intuizione si è rivelata esatta: dopo pochi istanti, uscendo da uno dei palazzi della stessa via, è arrivata un’altra persona, anch’essa nota agli investigatori, un 38enne residente nell’hinterland napoletano, che è salito sull’utilitaria. I 2 stavano per partire ma sono stati bloccati repentinamente dai poliziotti.

Il 38enne ha consegnato un sacchetto all’interno del quale c’erano 5 mila euro in contanti, 3 orologi - tra cui uno di valore- e numerosi oggetti in oro, tra cui una fede nuziale.

Gli investigatori, dopo una breve ricerca, hanno individuato la vittima: una donna di 80 anni che, al momento del fatto, era sola in casa. Al termine degli accertamenti di rito il 38enne ed il 58enne sono stati arrestati perché gravemente indiziati del reato di truffa in concorso.