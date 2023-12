L'incendio all'ospedale di Tivoli: chi sono le vittime. Si indaga sulle cause del rogo e dei decessi

Romeo Sanna, Pierina Di Giacomo, Giuseppina Virginia Facca. Sono questi i nomi delle tre vittime dell'incendio che ha interessato l'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Tre e non quattro perché la salma portata via dai vigili del fuoco appartiene a un uomo il cui decesso è avvenuto pochi minuti prima dello scoppio dell'incendio. A raccontarlo è il direttore generale dell'Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito, una delle tante istituzioni che nella mattinata di oggi ha parlato della necessità di fare chiarezza su quanto accaduto.

I punti da chiarire

Sì, perché se si sa chi sono le vittime e che sono morte in conseguenza dell'incendio, non è chiaro cosa li abbia effettivamente uccisi. A stabilirlo sarà l'autopsia, disposta dalla procura di Tivoli. Intossicati dal fumo oppure uccisi dalla mancanza delle corrente delle macchine: cause tra loro diverse con le quali si giocheranno processi, risarcimenti, condanne.

Un'indagine che dovrà ricostruire anche cosa ha causato il rogo, al momento chiaro nella sua dinamica di propagazione, ma non nel suo innesco. Prima di avere risposte più precise sarà necessario attendere il raffreddamento della struttura. Secondo una prima ricostruzione, confermata all’Adnkronos da Andrea Di Lisa, coordinatore del centro operativo comunale e dell’ufficio di protezione civile del comune di Tivoli le fiamme sarebbero partite dal terzo piano seminterrato, una zona in cui vengono stoccati i rifiuti tecnici ospedalieri. Il rogo si è quindi propagato all'interno della struttura, arrivando a invadere il piano meno uno, il pronto soccorso e il reparto di terapia intensiva.

Il racconto dei testimoni

I testimoni non parlano quasi mai di fiamme, ma raccontano soprattutto di tanto fumo, con la corrente elettrica saltata praticamente subito, pochi minuti dopo i primi allarmi. Chi è riuscito ad uscire in autonomia racconta in modo drammatico quegli attimi: "Ero al reparto di medicina d'urgenza e formalmente sono ancora ricoverato. Sono in pigiama da ieri notte. Ho sentito puzza di plastica bruciata, poi sono uscito di fuori e l'odore era ancora più forte. A un certo punto è andata via la corrente. Siamo rimasti al buio". "Abbiamo cercato di dare una mano a chi non era in grado di camminare - ha spiegato l'uomo ai giornalisti presenti all'esterno del San Giovanni Evangelista.. Poi ci hanno fatto uscire perché era troppo pericoloso. Gli altri dieci che erano con noi sono portati via dai soccorritori".

Quando le fiamme hanno iniziato ad avvolgere il nosocomio era presente anche Veronica Timperi, che si trovava al quinto piano nel reparto cardiologia dove era ricoverato il padre, morto prima: "Ero in ospedale per dare l’ultimo saluto a mio papà, morto poco prima che scoppiasse l’incendio. Intorno alle 23.15 ho sentito un forte odore di plastica bruciata, è andata via la corrente ed è scattato l’allarme. Ero in corridoio ma le scale erano impraticabili, c’era una colonna di fumo. Voglio ringraziare le infermiere e i medici che sono stati prontissimi, hanno aperto la porta anti incendio permettendoci così di raggiungere l’uscita. Sono tornata a casa ancora sotto shock".

I soccorsi

Per tutta la notte i soccorsi hanno lavorato per chiudere l'emergenza. Sono state mobilitate circa 60 squadre dei Vigili del fuoco. "Più di 20 i mezzi, tra cui tre autoscale che hanno permesso l'evacuazione dai balconi, nonché ovviamente lo spegnimento della parte della struttura non più raggiungibile a piedi". A fare il punto davanti all'ospedale Adriano De Acutis, comandante provinciale dei Vigili del fuoco, spiegando che ancora adesso è "pronta una squadra per eventuali nuovi inneschi" ma la situazione è ormai "più o meno tranquilla" e si sta "cercando di mettere in sicurezza tutto quello che è possibile anche con l'ausilio della ditta di manutenzione".

I Vigili del fuoco dalle 23 di ieri hanno lavorato alacremente. "Il compito più oneroso - ha detto il comandante De Acutis - è stato il trasferimento dei pazienti", in particolar modo quelli in rianimazione e non deambulanti, "fatti passare attraverso le scale antincendio" con un grosso impegno da parte dei soccorritori.

E i numeri degli evacuati sono importati, come conferma il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti: "Dall’ospedale di Tivoli sono state evacuate 192 persone, di cui oltre al personale medico 174 erano pazienti. Non risultano feriti gravi. Sono stati evacuati bambini di tutte le età, di cui tre neonati”.

I danni

Danni ingenti e ancora da quantificare. "Potremo fare valutazioni solo quando l'immobile ci sarà rimesso a disposizione", ha spiegato il presidente della regione Lazio Francesco Rocca. "Sicuramente il pronto soccorso è distrutto e andrà rifatto, sicuramente ci vorranno alcune settimane ma non so dire adesso se poi diventeranno 6 mesi. Solo con la restituzione degli immobili potremo fare una prognosi sulla tempistica di ripristino, fondamentale per una comunità cittadina che adesso è senza un presidio ospedaliero". Rocca ha anche spiegato che "la sicurezza negli ospedali per noi è una priorità, non a caso abbiamo già destinato risorse, centinaia di milioni, per l'antincendio e l'antisismica, di cui 12 milioni per l'area di Tivoli, Palestrina, Colleferro e Subiaco".