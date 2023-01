Potature sulla Nomentana, traffico in tilt sull'intero quadrante

Traffico in tilt nei quartieri Nomentano, Trieste e Porta Pia. Colpa delle potature, annunciate e avviate da giorni che, dalla giornata di giovedì 19 gennaio, stanno interessando il tratto tra viale Regina Margherita e piazzale di Porta Pia.

Auto, moto e bus provenienti da corso Trieste, da via Nomentana vengono deviati su viale Regina Margherita. Per raggiungere Porta Pia è necessario passare per via Morgagni. All'altezza di metro Policlinico, a partire da piazza Galeno, da questa mattina si è creato un vero e proprio ingorgo, con auto incolonnate e clacson impazziti.