Auto a noleggio: ma una delle vetture era rubata

Un'auto rubata, da poter prendere a noleggio. Sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale a denunciare il titolare di un’agenzia di servizi in zona Prati-Vaticano: tra i mezzi che noleggiava ai turisti, è stato trovato un veicolo rubato.

Pattuglie del I gruppo Prati, nel corso di alcuni controlli in zona, hanno rilevato diverse irregolarità nell'attività che offriva, tra i vari servizi, anche il noleggio di veicoli. Sottoposti ad accertamenti, uno dei mezzi è risultato rubato.

Per questo motivo il responsabile, un uomo di 58 anni, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione. L'Ispettorato territoriale del lavoro di Roma, che ha coadiuvato la polizia di Roma Capitale per quanto di competenza, ha proceduto alla sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, elevando sanzioni per circa 13mila euro.

Ulteriori verifiche sono tuttora in corso sul corretto inquadramento dei lavoratori dipendenti.