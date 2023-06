Il business delle auto di lusso a noleggio: corse oltre il limite e dirette social al volante, tutto per un pugno di like

Chi può noleggiare un'auto di lusso? Possibile che dei ventenni possano affittare e mettersi al volante di una vettura di grossa cilindrata e sfrecciare per la città senza troppi controlli? Come funziona il noleggio di queste auto? Domande che rimbalzano dopo la drammatica storia di Manuel Proietti, il bambino di cinque anni morto in un incidente d'auto a Casal Palocco, a sud di Roma.

Il contenuto è riservato agli abbonati.