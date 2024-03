Noemi Bocchi, la procura chiede la condanna a 5 anni dell'ex marito accusato di maltrattamenti

La procura di Roma ha chiesto una condanna a 5 anni e mezzo di carcere per Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti. Caucci è a processo a Roma per maltrattamenti e mancato mantenimento. Il procedimento, che si svolge a porte chiuse dopo la richiesta dei legali di Bocchi e accolta dai giudici per garantire la riservatezza dei testimoni e delle audizioni, è nato da una denuncia presentata dalla donna, parte offesa. La sentenza è prevista a giugno.

Caucci, erede di imprenditori che commerciano nelle cave di Guidonia e Carrara e team manager del Tivoli Calcio 1919, da Noemi Bocchi ha avuto due figli, un maschio e una femmina. Il matrimonio celebrato a Tivoli, però, si è incrinato dopo nove anni di convivenza. La prima denuncia depositata dall'attuale compagna di Totti, nella quale lei - al tempo 24 anni - ha raccontato di essere stata abbandonata da un giorno all'altro, coi figli ancora piccoli, e di un'aggressione in casa dopo la separazione sono del 2019. Dopo, lei lo ha accusato di non corrisponderle il necessario per i figli e, più grave di averla strattonata, mettendole le mani al collo.