No Vax e No Green Pass, perquisizioni in tutta Italia: in 17 nei guai

Serie di blitz in tutta Italia contro i No Vax. La polizia ha eseguito dalle prime ora di oggi, una serie di perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di No Vax e No Green pass: si tratta di 17 provvedimenti nei confronti dei più radicali affiliati al canale Telegram "Basta Dittatura".

Nei loro confronti sono ipotizzati, a vario titolo, i reati di istigazione a delinquere con l'aggravante del ricorso a strumenti telematici e di istigazione a disobbedire le leggi. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Torino.

I contenuti e i toni sono risultati esasperati, con riferimenti espliciti a "impiccagioni", "fucilazioni" e "gambizzazioni", oltre ad allusioni dirette a "nuove marce su Roma" ed al terrorismo, hanno spiegato gli inquirenti. Tra gli identificati anche soggetti che avevano promosso blocchi autostradali e ferroviari nonché attivisti resisi protagonisti di aggressioni di piazza alle forze dell'ordine impiegate per i servizi di Ordine Pubblico.

L'operazione ha coinvolto 16 città tra cui: Ancona, Brescia, Cremona, Imperia, Milano, Pesaro Urbino, Pescara, Palermo, Pordenone, Roma, Salerno, Siena, Treviso, Trieste, Torino, Varese, unitamente ai Compartimenti Polizia Postale e delle Digos territoriali, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Le responsabilità dei 17 indagati verranno approfondite dall'Autorità Giudiziaria competente che ha ravvisato nei loro confronti reati come istigazione a delinquere con l'aggravante del ricorso a strumenti telematici ed istigazione a disobbedire le leggi.

Nei giorni scorsi, proprio su quel canale Telegram - e anche in altri - era stato diffuso l'indirizzo della casa romana di Mario Draghi, con tanto di utenti che si davano appuntamenti per manifestare sotto la sua abitazioni. Proteste sedate sul nascere, con il rafforzamento delle misure di protezione nei confronti del Premier.