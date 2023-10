"I politici pro vaccini uccidono i bambini": no vax vandalizzano la sede del Pd

"I politici pro vaccini uccidono i bambini". Questa la scritta con la quale alcuni vandali - presumibilmente no vax - hanno imbrattato le mura esterne della sede del partito Democratico di Ciampino. Un blitz notturno denunciato dallo stesso Pd del comune alle porte di Roma. "Il muro esterno della sede del PD di Ciampino è stato vandalizzato con una scritta ignobile e delirante".

Partito Democratico che non ci gira intorno puntando il dito contro i presunti autori della scritta infamante: "Dal contenuto si evince che gli autori del gesto fanno parte di gruppi No Vax che negli ultimi tempi hanno preso di mira vari presidi in tutta Italia, dai partiti ai sindacati. Segnaleremo a chi di dovere l'accaduto, auspicando che i responsabili interrompano questi ridicoli gesti di inciviltà, sia rispetto alla cittadinanza che verso le sedi di luoghi dove ci si confronta civilmente e si fa politica".

No vax imbrattano Caf della Cisl

Ciampino dove negli ultimi giorni si è registrata una recrudescenza degli atti vandalici. Stesso copione si era infatti presentato la notte dello scorso 23 ottobre sulle serrande del Caf della Cisl. "Sindacati nazisti. Traditori del popolo", la scritta impressa con una bomboletta rossa sulla saracinesca del locale. A denunciare l'atto vandalico Italia Viva: "Il circolo di Italia Viva Ciampino esprime solidarietà al Caf di Via Lucrezia Romana oggetto di violenti attacchi vandalici e condanna con fermezza questi episodi di violenza perpetrati nei confronti di chi quotidianamente svolge un ruolo sociale per la comunità ciampinese. In una società civile e democratica è fondamentale condannare questi episodi riprovevoli; l'espressione delle idee non deve mai sfociare in forme di violenza o intimidazioni".