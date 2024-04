Il delirio dei no-vax colpisce ancora. Attacco sui social allo "Spallanzani"

Con l'emergenza pandemica ormai conclusa da tempo, non si placano però i deliri dei no vax. E ancora una volta a finire nel mirino è l'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, che il 26 aprile è stato attaccato sui social da centinaia di "troll" con commenti distribuiti su tre posto che promuovevano iniziative sull'importanza della vaccinazione.

Commenti no vax contro lo Spallanzani

Circa 200 i commenti, spesso lasciati da profili creati con nomi falsi e che nella foto mostrano l'ormai famosa doppia V rossa cerchiata, impressa anche sui muri di Asl, scuole e due anni fa proprio sulla facciata esterna dell'istituto Spallanzani. Frasi deliranti come "Non vogliono curare, usano la medicina per uccidere o creare malati più gravi e bisognosi di pillole"; "Spaventarci ogni giorno con malattie di ogni tipo è lo scopo di un sistema vax-assassino". E ancora: "Fanno leva sulla paura delle malattie per monetizzare la distruzione della salute umana che sta avvenendo con i vaccini". Tutto perché nei post si promuove l'importanza di fronteggiare morbillo e pertosse o possibili future nuove pandemie.

L'attacco segnalato alle autorità

"Stiamo provvedendo a rimuovere e segnalare alle autorità competenti" fanno sapere dallo Spallanzani. L'Inmi di Roma torna ad essere quindi il bersaglio dei movimenti no-vax che continuano a farsi sentire anche dopo la fine dell'emergenza Covid. La "colpa" dei medici è quella di proporre interviste, approfondimenti e aggiornamenti sull'attività scientifica, compresa quella portata avanti sul fronte delle malattie infettive, come anche il Covid.

"La mancanza di vaccinazioni danneggia i più fragili"

"Promuovere la conoscenza e la diffusione delle scoperte scientifiche aiuta a contrastare l’ignoranza e la disinformazione, contribuendo così a una società più informata e consapevole - spiega il direttore generale Angelo Aliquò ad Adnkronos Salute -. Lo Spallanzani, come centro di ricerca nell’ambito delle malattie infettive, svolge un ruolo fondamentale nella divulgazione dell’informazione scientifica e purtroppo nel dover contrastare coloro che vorrebbero silenziare la scienza. Sappiamo con certezza che la mancanza di vaccinazioni può portare alla diffusione di malattie evitabili, mettendo a rischio non solo coloro che scelgono di non vaccinarsi, ma anche le persone vulnerabili".