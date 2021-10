No Green Pass a Roma, oggi manifestazione blindata al Circo Massimo. Allerta massima per rischio infiltrati

Circo Massimo blindato, centro storico sorvegliato speciale, così come la Bocca della Verità e le vicine vie che portano ai palazzi istituzionali. Focus anche sulle arterie stradali principali, dal Grande Raccordo Anulare alla Roma Fiumicino e nelle stazioni per monitorare la presenza di gruppi anti sistema. Sarà una Roma blindata quella che anche oggi sarà scenario di una nuova protesta dei No Green Pass.

Duemila circa le persone attese sulla carta, ma - secondo la Questura - c'è la possibilità concreta che dalle 16 di oggi (oggi nel giorno in cui il green pass diventa obbligatorio sui luoghi di lavoro), siano in molti di più a scendere in piazza, chiamati a raccolta dalle Sentinelle della Costituzione, coordinate dal sindacato Fisi e dall'avvocato Edoardo Polacco che, sui social, in questi giorni ha diffuso diversi appelli.

Proprio per questo motivo la Questura e la Prefettura, ieri, hanno negato agli organizzatori prima Santi Apostoli e poi anche la Bocca della Verità, ritenute entrambe troppo piccole e vicine agli uffici comunali e alle sedi istituzionali.

L'allerta per individuare e scansare facinorosi e infiltrati è massima. In città saranno operativi almeno 3mila uomini delle forze dell'ordine, più quelli in borghese. Inoltre se necessario, sul cielo della Capitale, voleranno anche gli elicotteri di polizia e carabienieri per monitorare la situazione dall'alto. La giornata sarà in costante evoluzione.

Di certo, gli obiettivi sensibili, dai ministeri alle sedi istituzionali, saranno blindati. Ma non solo. Secondo una circolare della Polizia ci sono rischi per strade, ferrovie e fabbriche. L'obiettivo è quello di non ripetere quanto successo lo scorso 9 ottobre.

I servizi di sorveglianza riguarderanno anche i comizi dei candidati sindaco di Roma, prima del ballottaggio, di Enrico Michetti (a Campo de Fiori) e Roberto Gualtieri (piazza del Popolo). Il week end intenso sotto il profilo dell'ordine pubblico, continuerà sabato a piazza San Giovanni dove è atteso un fiume di gente per portare la solidarietà alla Cgil dopo l'assalto dei manifestanti violenti, e all'Olimpico dove è in programma Lazio-Inter (ore 18) con le curve - entrambe di estrema destra - gemellate e lo stadio pieno al 75% della sua capacità.