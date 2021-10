Circo Massimo, i No Green Pass: "Siamo con i portuali di Trieste". In piazza anche Montesano

A Roma tornano in piazza i No Green Pass, a due settimane dalla manifestazione sfociata nell'assalto alla sede della Cgil. I manifestanti hanno raggiunto attorno alle 15 piazza Ugo La Malfa al Circo Massimo dove sono previsti gli interventi, tra gli altri, di Enrico Montesano e della deputata Sara Cunial, ex 5 Stelle ora Gruppo Misto, nota per le sue posizioni No vax.

"La gente come noi non molla mai" si intona nel piazzale Ugo La Malfa, dove si contano centinaia di manifestanti. "Draghi dimettiti", "Freedom", "Con i portuali di Trieste", sono gli altri slogan. Tra loro, gli attivisti del movimento "Liberi Cittadini".

Due le manifestazioni autorizzate: una organizzata dal movimento 'Liberi cittadini', lo stesso del quale fa parte Pamela Testa, arrestata dopo gli scontri del 9 ottobre. L'altra con la partecipazione, appunto, dell'attore Enrico Montesano e dell'ex grillina Sara Cunial. Due appuntamenti, ripetono dalla Questura, sui quali non sembrano esserci particolari timori e ai quali dovrebbero partecipare un migliaio di persone.

"A me pare che il green pass non sia una cosa sanitaria ma più una cosa politica. Io per sapere qualcosa sono dovuto andare sul sito del ministero dell'Economia. Che non si pensi che questo green pass verde verrà tolto. Dopo sarà usato per altre cose, per sapere tutto di noi. Sarà un controllo quotidiano, capillare e individuale. È il capitalismo della sorveglianza", ha detto l'attore e regista Enrico Montesano.

"Bisogna convivere con il virus. Abbiamo visto - ha continuato Montesano - che tante cose sono venute a cadere. Il green pass mi sembra un bel cavallo di Troia, che limita fortemente la libertà individuale. Finiamo con la divisione vaccinati e non. Siamo tutti uguali e siamo qui perché vogliamo unire tutti i leader dei vari gruppi".

Sempre secondo l'attore e regista "a Trieste sono state usate maniere eccessive contro una popolazione pacifica e inerme, io ci sono stato e l'ho visto. Erano persone che volevano solo protestare contro certe misure del governo Draghi. Ringrazio la polizia che oggi è qui ma non voglio fare un elogio proprio per quello che è avvenuto a Trieste. La polizia deve obbedire agli ordini che vengono dati. Il vero responsabile di quello che è successo è quindi chi ha dato questi ordini. Questa di oggi è una manifestazione pacifica. Il futuro - ha detto ancora Montesano - è creare una nuova forza che ci rappresenti".