No Green Pass, protesta antagonista improvvisata a piazza del Popolo: si indaga su legami con gruppi anarchici

È al vaglio della Questura di Roma e della Digos la posizione di quaranta persone che sabato pomeriggio hanno improvvisato un sit in a piazza del popolo nella Capitale per protestare contro il green pass. I manifestanti, la cui matrice sarebbe "antanonista", sono stati monitorati dalle forze dell'ordine che hanno presidiato la piazza nel centro di Roma, esponendo due striscioni con su scritto "Vaccinati e non vaccinati, tutti uniti per la verità" e "zona libera".

Su un terzo striscione sono disegnati un rotolo di carta igienica e un water con su scritto "green pass, scaricalo". Stando a quanto emerso, il gruppetto era già stato a Roma per manifestare anche in altre occasioni contro le politiche del governo in materia di lotta al coronavirus. Slogan e striscioni erano gli stessi della manifestazione dei movimenti No Green Pass del giorno precedente al Circo Massimo e di quelli lanciati lo scorso 9 ottobre quando in piazza c'erano anche quelli di Forza Nuova.

Tra i 40 attenzionati sabato, nonostante il numero di persone fosse ristretto, si cercano legami con gli anarchici. I 40 antagonisti identificati, infatti, non erano tutti di Roma. Alcuni, arrivano dall'Umbria, da Spoleto, dove nelle ultime settimane gruppi di anarchici si sono spostati per manifestare in piazza contro il Governo e il green pass. L'attenzione degli inquirenti è massima anche in vista del prossimo G20 a fine mese. Situazioni sulle quali si indaga anche in altre parti d'Italia, tanto che chi indaga non esclude possibili contatti tra diverse frange in tutta Italia. Non è un caso che dopo i fatti del 9 ottobre, insieme alla Procura di Roma indaga anche il pool dell'Antiterrorismo.