No Green Pass, manifestanti regalano fiori ai poliziotti: "È gesto di pace"

Fiori consegnati dalle donne presenti alla manifestazione dei No Green Pass, agli agenti della polizia di Stato che stanno monitorando la piazza del Circo Massimo. Un gesto di "pacificazione nazionale", hanno spiegato i manifestanti, per calmare sul nascere la acque, prendendo di fatto le distanze dalla guerriglia dello scorso sabato quando una frangia di manifestanti violenti - molti appartenenti o vicini a Forza Nuova - hanno prima assaltato la sede della Cigl per poi scontrarsi con le forze dell'ordine.

Tra la folla di oggi si scorgono bandiere blu di Italexit e altre a favore dell'avvocato Edoardo Polacco, organizzatore della manifestazione e noto per aver difeso alcune delle mamme di Bibbiano. Il clima è sereno, molto diverso rispetto a quello visto sabato.