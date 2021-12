Titolare e dipendenti senza Green Pass: chiuso bar tavola calda

Non solo la titolare ma anche le due dipendenti: ad accomunarle la mancanza del Green Pass. Per questo i carabinieri hanno multato la proprietaria di un bar tavola calda di Colli Aniene disponendo la chiusura del locale per cinque giorni. La scoperta nell'ambito dei controlli attuati dai militari dell'Arma della Compagnia Roma Montesacro.

In tale contesto i carabinieri hanno accertato come la titolare del bar, una 29enne romana, fosse sprovvista del certificato verde obbligatorio. Estese le verifiche alle due dipendenti che si trovavano nel locale, due ragazze romane di 32 e 19 anni, le stesse sono risultate come la loro principale sprovviste del Green Pass.

Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno elevato delle sanzioni amministrative alle 3 donne, disponendo la chiusura del bar tavola calda per 5 giorni.