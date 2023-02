Tubo rotto sulla Colombo, centinaia di persone senz'acqua

Risveglio amaro per centinaia di residenti di Tor Marancia e parte della Garbatella. Nella notte, infatti, a causa della rottura di un grosso tubo che corre sotto la Cristoforo Colombo è stata sospesa l’erogazione dell’acqua, disagio cui si somma un guasto sulla rete di bassa e media tensione che ha costretto anche a sospendere la fornitura dell’energia elettrica.

Sul posto sono intervenuti gli uomini di Acea Ato 2 per riparare il guasto, all'altezza del civico 400, e ripristinare la fornitura idrica, ma i tempi si prospettano lunghi: la fine dell’intervento è programmata per la serata di sabato, e nel frattempo sono state inviate delle autobotti posizionate in via Tiberio Imperatore 7, via Cerbara 20, viale Tor Marancia 73, via Accademia degli Agiati all’angolo con via dell’Accademia Aldina, piazza dei Navigatori e piazza Bartolomeo Romano.

Sul cantiere è arrivato anche il presidente esecutivo di Acea Ato 2, Claudio Cosentino, per verificare l’andamento dei lavori: “Stiamo predisponendo presso le nostre officine il pezzo speciale appositamente realizzato per accelerare la riparazione del guasto - ha detto Cosentino - Le operazioni, in corso da venerdì sera, si sono rilevate complesse dovendo intervenire nello spazio confinato di una importante camera di manovra sotterranea”.

"La Protezione Civile di Roma apitale ha attivato il numero verde 800854854 a cui possono rivolgersi anziani e persone con disabilità per avere la consegna di casse d'acqua a domicilio - ha detto nel primo pomeriggio di sabato il sindaco Roberto Gualtieri - Grazie a tutto il personale impegnato nell'assistenza agli abitanti dei quartieri coinvolti da questo grave disagio che si stima possa essere risolto entro la tarda serata di oggi. Per maggiori informazioni il numero verde di Acea è 800130335".

Gli abitanti di Tor Marancia non si sono però svegliati soltanto senza acqua, ma anche al buio. In questo caso però le utenze coinvolte dal guasto sono state tutte rialimentate con l’utilizzo di un gruppo elettrogeno, allacciato appena possibile dalle squadre operative di Areti.