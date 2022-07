Guasto alle tubature, sei quartieri senz'acqua

Diversi quartieri senz’acqua nel quadrante nord-est della città per un grosso guasto a una tubatura dell'acquedotto in via dei Cluniancesi. A darne notizia il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, che ha confermato che l’acqua manca nelle zone di Tiburtino, Casal Bruciato e Colli Aniene, e comunicato che nel pomeriggio è stata istituita una unità di crisi per fronteggiare la situazione.

“C’è un grosso danno a via dei Cluniacensi, due squadre Acea sono sul posto - ha detto Umberti intorno alle 14 - da prime stime i tempi per il ritorno alla normalità non saranno brevi”.

Il presidente di municipio: "Si è rotto l'acquedotto"

Meno di un'ora dopo, un altro aggiornamento accompagnato da una foto in cui si vede l'acqua invadere il parco Bei: "Ecco il danno, si è rotto l'acquedotto - ha specificato il presidente di municipio - il danno è molto serio, stanno arrivando le prime tre autobotti" per piazza Balsamo Crivelli, via Sacco e Vanzetti altezza parco Tozzetti e piazza Sacco. "Abbiamo chiesto altre 3 autobotti che si aggiungeranno a queste", ha specificato Umberti.

Numerose, come detto, le vie gravate dal disservizio, con migliaia di persone rimaste a secco in questa ennesima giornata di caldo torrido: l’assenza di acqua è stata segnalata anche in zona Pietralata, Tor Sapienza, Verderocca e La Rustica, a dimostrazione del fatto che si tratta di un guasto piuttosto serio.

Anche Acea, sul proprio sito, segnala un “fuori servizio area estesa” per interventi tecnici sulla rete idrica, con “possibile abbassamento di pressione e mancanza d'acqua”. Stando a quanto fatto sapere dall’azienda, i lavori di ripristino dureranno per gran parte del pomeriggio e il ritorno dell’acqua è atteso in serata.

Pesanti dunque le ripercussioni sui residenti delle zone interessate dal guasto, costretti a fare a meno dell'acqua in una giornata in cui le temperature superano i 35 gradi ed è stata emessa per Roma un'allerta di livello 3 (il massimo) per ondata di calore.