Trovato cadavere nel Tevere: è di Niccolò Del Buono, il 29enne scomparso da Bravetta

Finiscono nel peggiore dei modi le ricerche di Niccolò Del Buono, il 29enne originario di Genova scomparso da un'abitazione di Bravetta lo scorso 31 di marzo. Il suo corpo privo di vita è stato purtroppo recuperato nelle acque del Tevere. È stato un passante, poco prima delle 9:00 del 11 aprile, a notare il cadavere di una persona trascinata dalle acque del fiume romano in zona Ponte Galeria. Da qui la chiamata al 112 con l'arrivo sul posto dei soccorritori.

L'intervento di vigili del fuoco, 118 e polizia di Stato in via Angelo Vescovali, strada sterrata che costeggia il Tevere e alcuni canali che sfociano nel fiume romano. Sono poi stati i sommozzatori a recuperare la salma e a riportarla sulle sponde del corso d'acqua. Dopo essere stato identificato dai soccorritori, gli investigatori del commissariato Monteverde, a cui era stata presentata la denuncia di scomparsa, hanno rintracciato e comunicato la tragica notizia ai familieri dell'uomo, che dal capoluogo ligure si sono messi in viaggio verso la Capitale.

La denuncia di scomparsa

Niccolò Del Buono, era sparito dalla sua abitazione a Bravetta la mattina dello scorso 31 marzo. Da qui l'appello, rilanciato da Penelope Lazio, associazione che si occupa di persone scomparse, e poi ripreso dalla stampa. Proprio il 29enne potrebbe essere la persona che si è gettata nel Tevere lo scorso 1 aprile all'altezza di ponte Garibaldi. Da qui le ricerche, terminate a distanza di 10 giorni con il macabro rinvenimento.

