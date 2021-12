Neve alle porte di Roma: autostrade sempre aperte, possibile fermo dei mezzi pesanti

Neve alle porte di Roma. Sono state confermate le previsioni, con l’arrivo di un fronte di aria gelida e il progressivo intensificarsi delle precipitazioni sui rilievi appenninici centrali, sopra i 600 metri di quota. Le deboli nevicate del pomeriggio di venerdì sono diventate abbondanti a partire dalle 20.30, quando è scattato il codice rosso tra gli svincoli di Tagliacozzo e Teramo su A24 e di Torano e Sulmona su A25.

Come informano da Strada dei Parchi, grazie alla flotta antineve, costantemente all’opera anche in codice giallo, le due autostrade sono rimaste sempre percorribili, ma il codice rosso, che implica il filtraggio dei mezzi pesanti da parte delle forze dell’ordine su tutti i caselli interessati, ha provocato alcuni rallentamenti in entrata sulle autostrade.

L’intensa precipitazione nevosa è andata avanti fino all’una della notte, con accumuli al suolo localmente anche di 25 centimetri. Le precipitazioni sono riprese abbondanti questa mattina, ma solo sulla A24, dove è stato attivato nella mattina il fermo dei pesanti, che ha provocato rallentamenti e code tra la barriera di Roma Est e Castel Madama, ma che al momento non è più attivo, perché si registrano solo deboli nevicate. Le autostrade sono rimaste e restano sempre aperte e percorribili. Si prevede che le precipitazioni riprenderanno intensità nel corso di questo pomeriggio, per passare poi da “moderate” a “deboli” dopo le ore 16, sopra i 500 metri.

Piano Neve

Come stabilito dal Piano Neve Operativo, condiviso con la polizia stradale e con le prefetture territorialmente competenti e in funzione dell’effettiva evoluzione dei fenomeni nevosi, potrebbero essere attivati altri provvedimenti di regolazione del traffico con il fermo dinamico dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate ed il loro accumulo.

Le raccomandazioni di Strada dei Parchi

Strada dei Parchi consiglia i viaggiatori di mettersi in viaggio sulle autostrade A24 ed A25 solo dopo essersi informati sulle effettive situazioni meteorologiche in corso e sulle reali condizioni della circolazione in autostrada. Inoltre, si raccomanda prudenza ai conducenti e si invitano i viaggiatori ad adottare particolari misure precauzionali:

dotare il veicolo di catene a bordo o di pneumatici da neve;

partire con piccoli generi di conforto a bordo in particolare se si viaggia con bambini;

non ingombrare la corsia di emergenza e favorire il passaggio dei mezzi operativi e di soccorso;

adeguare lo stile di guida alle condizioni della strada e mantenere opportune distanze di sicurezza dai mezzi che precedono;

porre la massima attenzione ai messaggi dei cartelli a messaggio variabile;

ascoltare Isoradio (103.3), RTL 102.5 o altre emittenti dedicate per gli aggiornamenti sulla effettiva evoluzione dei fenomeni meteorologici, al fine di poter scegliere eventuali percorsi alternativi.

visitare il canale Twitter @viabilitasdp e Facebook di Strada dei Parchi per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni meteo e viabilità delle autostrade A24-A25.

Allerta meteo per neve

Nevicate che erano state previste dal Dipartimento della Protezione Civile ha ha emesso ieri un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di sabato 11 dicembre 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca con rinforzi fino a burrasca forte, dai quadranti meridionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, si prevedono nevicate al di sopra dei 500/800 metri sulle zone nord-orientali con locali sconfinamenti fino ai 300-400 metri durante i fenomeni più intensi, con apporti al suolo generalmente moderati fino ad abbondanti sui settori più nord-orientali. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su Appennino di Rieti e allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio.

Le previsioni di 3BMeteo

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, "sabato un nuovo impulso freddo di matrice Nord Atlantica transiterà sulle regioni del medio Tirreno, favorendo l'apporto di correnti da Nordest in quota; tempo a tratti instabile specie sui settori interni di Umbria e Lazio (in particolare lungo le aree appenniniche), con precipitazioni nevose fino a 500-600m, specialmente sull'Umbria centro-orientale, alto Lazio e reatino. Andrà meglio su Toscana e Lazio occidentale, con tendenza a progressive e rapide schiarite, che avverranno ovunque entro sera. Temperature stazionarie o in lieve calo. Venti moderati-tesi da Nord. Mare agitato".