La neve circonda Roma, nella Capitale solo nevischio. Allarme per il ghiaccio

Era atteso ed è arrivato. Il freddo ha fatto il suo ingresso a Roma, portando un brusco abbassamento delle temperature, oggi oscillanti tra i 5 gradi di massima e il meno uno di minima notturna. Cieli nuvolosi in mattinata che hanno dato vita a delle leggere precipitazioni piovose, con l'acqua che a quote basse è parsa a tanti nevischio.

E' accaduto soprattutto nei quartieri di Roma Nord: segnalazioni arrivano da Isola Farnese, Grottarossa, dalla Flaminia e dalla zona del Sant'Andrea. Nessun accumulo, solo tanta fibrillazione sui social dove qualcuno si è precipitato a postare video per mostrare degli accenni di fiocchi posati sulle auto.

Qualche timido fiocco di neve su Roma Nord... — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) January 17, 2021

Del resto i metereologi avevano annunciato le scarse possibilità di precipitazioni. Come avevano annunciato, al contrario, la neve attorno a Roma. A nord della Capitale in gran parte della Tuscia si segnalano accumuli. Nella valle Aniene dopo la pausa di questa settimana, è ripreso a fioccare. Sui Castelli romani, dopo le nevicate pre Epifania, la neve è tornata a Rocca di Papa, Rocca Priora e Grottaferrata. "Dama bianca" anche sui monti Prenestini e nell'alta Valle del Sacco, anche a quote basse. Accumuli vengono infatti segnalati anche a Labico, Palestrina, Colleferro e San Cesareo (in basso in video la neve a Colleferro e san Cesareo).

A far paura ora però è il ghiaccio. C'è infatti l'appello a prestare attenzione sulle principali consolari ma anche in città a fare attenzione per la possibile formazione di tratti ghiacciati.