Neve alle porte di Roma: cadono fiocchi a Monte Livata

Pioggia e vento a Roma e neve in montagna. Siamo al Monte Livata, nella zona dei Monti Simbruini dove sabato mattina la montagna del comune di Subiaco si è svegliata sotto un manto imbiancato di neve. Neve ad alta quota dunque, ma in un inedito mese di settembre per la gioia degli amanti degli sport invernali, che già sognano di poter passare la sciolina sotto sci e tavole da snowboard per anticipare la stagione invernale alle porte.

Neve ad alta quota nelle regioni tirreniche. Come informa 3Bmeteo, nel corso di domenica 27 transiterà una nuova perturbazione, che avrà il merito di portare la prima spolverata di neve appenninica della stagione, pioggia battente e clima decisamente autunnale in pianura. Le temperature saranno infatti in netto calo, specie domenica, ben al di sotto delle medie. Avvio di settimana ancora piuttosto instabile sebbene con fenomeni meno incisivi e diffusi rispetto alla domenica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Meteo a Roma sabato 26 settembre 2020

Scenario diverso nella Capitale dove per la giornata di sabato sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 4.9mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21.7°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2117m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: pioggia.