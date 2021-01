Neve alle porte di Roma: sui Monti Prenestini protezione civile al lavoro

A Roma pioggia e disagi, con allagamenti e alberi caduti. In provincia la neve, sebbene rispetto alle previsioni un richiamo di aria calda ha "alzato" la quota neve, escludendo dalle precipitazioni nevose i Castelli romani. Niente neve (per ora) a Rocca di Papa e Rocca Priora che nel week end erano finite imbiancate. Pioggia e pericolo ghiaccio però. Anche per questo da ieri viene costantemente sparso in città un grosso quantitativo di sale.

Neve, tanta, sui Monti Prenestini. Tra Castel San Pietro, Guadagnolo, e Capranica lavoro straordinario per i volontari della Protezione Civile di Castel San Pietro, dei Monti Prenestini, ma anche di alcuni comuni dei Castelli romani sul posto per liberare le strade, con abbondante spargimento di sale.

Continua a nevicare nell'alta valle Aniene e in particolare sulla montagna di Roma, Monte Livata. Il comune di Subiaca raccomanda: "Viste le continue e copiose nevicate, con forti raffiche di vento, si raccomanda di non raggiungere Monte Livata per non intralciare l’intervento dei mezzi di spazzamento e soccorso".

I mezzi spazzaneve e spargisale della Città Metropolitana di Roma Capitale, della Protezione civile Regionale e locale, del Comune di Subiaco, di operatori privati sono in azione dall’inizio dell’emergenza neve e il Centro Operativo Comunale attivato a stato “SA3 Allarme” coordina gli interventi.