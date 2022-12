Neve e ghiaccio: Roma si prepara, il piano della protezione civile e l'ordinanza del sindaco

Roma si prepara al freddo, al ghiaccio e anche all'eventualità di neve. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza dando così seguito al piano "speditivo per rischio neve e ghiaccio" redatto dalla protezione civile.

La Capitale, quindi, non vuole farsi trovare impreparata in vista delle ondate di grande freddo di fine 2022 e inizio 2023. In caso di "precipitazioni nevose e ondate di grande freddo, con conseguente formazione di ghiaccio", l'ordinanza, traccia una serie di linee guida da seguire in caso di neve: "I proprietari e gestori di stabili, durante e dopo le nevicate, dalle 8 alle 20, dovranno tenere sgomberi dalla neve i marciapiedi".

Rubinetti aperti

Il sindaco fa anche altre raccomandazioni sulla gestione dell'acqua: "Nel caso di brusco abbassamento della temperatura al di sotto degli zero gradi, si raccomanda di tenere aperto il rubinetto di utilizzazione più vicino al contatore o alla bocca di erogazione o al tubo di ingresso idrico dello stabile, per evitare il congelamento e la conseguente rottura delle tubazioni idriche".

Attenzione ai più deboli

Gualtieri, in caso di rapido abbassamento delle temperature, ordina al direttore della politiche sociali di "adottare e coordinare appropriati interventi con particolare riguardo ai senza fissa dimora" in caso di "grande freddo". In caso di "ghiaccio", invece, ordina al dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, nonché ai singoli municipi e alle aziende erogatrici di pubblici servizi di "porre in essere adeguati interventi finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e alla preservazione e custodia dei beni".

Cosa succede se nevica a Roma

In caso di neve su tutte le strade, "fatti salvi eventuali specifici divieti di circolazione adottati nella contingenza dell'evento con provvedimenti emessi dall'Amministrazione Capitolina o da altro ente preposto", la circolazione sarà "consentita ai soli veicoli provvisti di pneumatici invernali ovvero che abbiano a bordo antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e su ghiaccio da utilizzare in caso di necessità", mentre in caso di imbiancate bisognerà "provvedere ad autorizzare tutti i conducenti di taxi a protrarre l'orario di lavoro anche oltre la normale pianificazione dei turni prevista dalle vigente regolamentazione".

Gualtieri sottolinea anche che tutte le iniziative anti gelate e Roma e le procedure emergenziali previste nel piano speditivo per rischio neve e ghiaccio siano svolte (qui si può leggere il piano). Chi non rispetta l'ordinanza sarà multato dalla Polizia Locale.