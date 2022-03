"Ma che hai fatto ai capelli?" e scoppia la rissa al fast food: due minorenni in ospedale

Un banale commento su un’acconciatura, una risata e uno sguardo di troppo e nel bel mezzo del fast food è scoppiata la rissa. È successo lo scorso 19 marzo a Nettuno, e il bilancio è di due minorenni in ospedale - uno con il naso rotto - e di tre ragazzi denunciati per lesioni personali aggravate in concorso.

La lite è scoppiata intorno alle 20. Nei pressi delle casse del fast food sono in fila due fratelli di 16 e 17 anni con altri due amici, ai tavoli esterni sono seduti tre ventenni. Uno di loro nota il gruppetto in coda e si rivolge a uno dei fratelli ironizzando sulla sua acconciatura: “Ma che hai fatto ai capelli?”.

Il ragazzo risponde, il fratello gli fa eco per difenderlo e ne nasce un botta e risposta che degenera all’improvviso: nella denuncia che presenteranno ai carabinieri di Anzio racconteranno che i tre ventenni a un certo punto si sono alzati e hanno iniziato a colpire con schiaffi e pugni. Poi, così come era iniziata, l’aggressione si è interrotta all’improvviso e i tre si sono allontanati a piedi lasciando i due fratelli feriti e sotto choc, uno con il volto coperto di sangue per i colpi ricevuti in faccia.

Nel locale era presente anche un’ispettrice di polizia fuori servizio, che è intervenuta per soccorrere i due fratelli ed è rimasta sino all’arrivo dell’ambulanza. I ragazzi sono stati accompagnati all’ospedale di Frascati, dove sono stati medicati e poi dimessi uno con una prognosi di 6 giorni per escoriazioni e contusioni, l’altro con la disposizione di sottoporsi a un intervento chirurgico per i danni riportati nella zuffa.

I carabinieri hanno inizialmente denunciato tutti e cinque i giovani per rissa - atto dovuto, vista la situazione - e per i tre ventenni è scattata anche la denuncia per lesioni personali aggravate in concorso. Acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza per verificare cosa sia effettivamente accaduto.