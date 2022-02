Nervoso ad un controllo, insospettisce i carabinieri: in casa aveva armi e 5 chili di droga

Passeggia e viene fermato per un controllo, prova a fuggire ma viene ripreso. Da qui i sospetti che si alzano e la perquisizione che svela i motivi dell'atteggiamento: in casa infatti aveva droga e due armi. Per questo motivo un 51enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L'arresto ad opera dei carabinieri della compagnia Cassia. L'uomo stava camminando in via Bongiorno, a Colli Aniene, quando i carabinieri lo hanno fermato per un normale controllo. Alla richiesta di esibire i documenti, la sua reazione è stata quella di fuggire nel tentativo di eludere le verifiche sul suo conto, ma il 51enne è stato fermato dopo poche centinaia di metri.

Non riuscendo a comprendere i motivi di tale atteggiamento, i carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione nel vicino appartamento dell'uomo. Nell’appartamento, i militari hanno rinvenuto oltre 3,5 chili di hashish, circa 1,3 chili di cocaina, più di 600 grammi di marijuana, due pistole – una calibro 9 e una calibro 7,65 illegalmente detenute, con i rispettivi caricatori e un centinaio di munizioni.

Il 51enne è stato arrestato mentre tutto il materiale rinvenuto nella sua disponibilità è stato sequestrato. L'arresto è stato convalidato e l'uomo si trova attualmente detenuto a Velletri.