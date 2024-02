Neonata morta dopo il parto, quattro indagati. E c'è una testimone

C'è una prima svolta in merito alle indagini per la morte di Valentina, la neonata deceduta all'ospedale Santo Spirito lo scorso 15 febbraio poco dopo essere nata. La procura di Roma ha indagato tre medici dell'ospedale Santo Spirito e un'ostetrica che si sono occupati della mamma, Vlada Savciuc, di 29 anni. L'accusa è di omicidio colposo.

Non solo, venerdì ci sarà anche il conferimento dell'incarico per l'autopsia che verrà svolta il giorno dopo. Nel mirino di chi indaga ci sono le 18 ore trascorse dalla madre di Valentina in ospedale. In particolare il faro degli investigatori sarà fissato tra l'una e le quattro di notte. A dare supporto alla tesi di Vlada Savciuc, difesa dagli avvocati Stefania Rondini e Andrea Calderoni, ci sarebbe anche una testimone.

La testimone

È una partoriente che ha alloggiato nella stessa stanza dove è stata ricoverata Savciuc. Sarebbe stata lei ad aver allertato il personale medico, tra le 5.30 e le 6, quando poi Savciuc è stata portata in sala parto. Ma per Valentina era già troppo tardi.

"Vedendo come sono andate le cose a Vlada, la testimone si è detta fortunata che il suo parto è avvenuto la mattina dopo che era trascorsa quella notte incredibile di abbandono e disinteresse del reparto", hanno sottolineato i due avvocati che seguono Savciuc: "Come legalii ci stiamo adoperando affinché si faccia luce sulla vicenda e abbiamo già costruito e messo su il nostro team di esperti". "Sono stata lasciata sola. Oltre ad Alessandro, il mio fidanzato, l'unica persona che mi è stata vicina è stata la mia compagna di stanza", ha aggiunto Vlada Savciuc.

La difesa

Dopo i risultati dell'esame autoptico sul corpo di Valentina se ne saprà di più, nel frattempo gli avvocati Cesare ed Eleonora Piraino, legali di uno dei medici indagati, preparano la loro difesa: "Con profondo dolore per la morte di Valentina, manifestiamo sincera solidarietà ai genitori, ma è giusto ancorarci alla verità. Tutti si assumeranno la responsabilità delle loro condotte e tutti rispetteremo la verità con le conseguenze relative. Dunque, non è giusto anticipare giudizi aprioristici e superficiali alle più varie finalità".

"Certo è che gli atti provano che vi è stato un corretto e costante accesso del personale sanitario presso la stanza della mamma di Valentina e presso le due pazienti la’ ricoverate e che tutto appariva normale. - spiegano a RomaToday - In particolare, la mamma di Valentina non aveva perdite, tanto meno che avessero un minimo di significatività e non aveva iniziato il travaglio; alla prima avvisaglia, il personale sanitario, immediatamente, ha disposto il suo invio in sala parto, nonostante la dilatazione fosse solo di un centimetro. Siamo fiduciosi che gli accertamenti disposti dalla procura dimostreranno la correttezza delle condotte del personale sanitario e dell'ospedale e che, purtroppo, solo una drammatica fatalità e’ la causa del terribile evento nefasto".