Una neonata di due mesi è morta in culla

Tragedia alle porte di Roma. Una neonata di due mesi è morta oggi, venerdì 12 luglio, in casa. È accaduto ad Albano Laziale. A dare l'allarme, intorno alle 10 del mattino, è stata la mamma che l'ha trovata cianotica in culla, che non respirava.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Sul posto i carabinieri. L'ipotesi è che sia deceduta per un malore. Sul posto anche i carabinieri di Albano. La procura, informata dalla tragedia, ha disposto l'autopsia per fugare ogni dubbio, mentre la salma della piccola è stata portata a Tor Vergata.

Nel frattempo i carabinieri acquisiranno le cartelle cliniche della neonata per escludere l'ipotesi di malattie pregresse. Secondo gli inquirenti si potrebbe trattare di una morte in culla, cosiddetta Sids.

Cosa è la morte in culla

La Sids (dall'inglese Sudden Infant Death Syndrome) o morte in culla o morte improvvisa del lattante è la morte improvvisa e inspiegabile di un bambino al di sotto dell'anno di età. È più frequente tra uno e cinque mesi di età e rappresenta una delle cause principali di morte nel primo anno di vita.

Le cause non sono ancora note. Si diagnostica la morte in culla quando si possono escludere tutte le cause di morte conosciute. Questo richiede l'autopsia e un'analisi molto accurata delle circostanze e dell'ambiente in cui il cuore del neonato ha smesso di battere. Non è possibile identificare con precisione i bambini a rischio di morte in culla. Un drammatico episodio simile successe anche ad Artena.