Neonata muore poche ore dopo la nascita: "Giustizia per la nostra Valentina"

È morta pochi minuti dopo essere nata. Valentina non ha mai vissuto e mai ha abbracciato la mamma e il papà piombati in drammatico incubo. La loro piccola è morta il 15 febbraio scorso all'ospedale Santo Spirito e adesso la coppia chiede verità. Alessandro Corda e Vlada Savciuc, i genitori, vogliono vederci chiaro perché il parto non aveva dato segni di complicanze. Al momento si indaga per omicidio colposo in ambito sanitario. A redigere la denuncia della coppia sono stati gli avvocati Andrea Calderoni e Stefania Rondini. L'indagine procede, ma a rilento.

Le prime mosse

Oggi la mamma, ancora sotto choc, è stata ascoltata dai pm in casa sua. Già subito dopo la tragedia era stato ascoltato il papà di Valentina. Nel frattempo il pubblico ministero Pierluigi Cipolla ha disposto il sequestro della cartella clinica, di placenta e cordone ombelicale. Materiale clinico fondamentale per svolgere l'autopsia. "Al momento ancora non è stato disposto l'esame autoptico, un po' di preoccupa questo rallentamento. In casi del genere la velocità d'azione è importante", spiegano a RomaToday i legali.

La ricostruzione

Nell'esposto emerge che a mamma Vlada, lo scorso 13 febbraio, è stato fatto il primo dei quattro monitoraggi sulla nascitura. Da lì non emerge "alcuna problematica". Nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, verso l'una, però il quadro clinico cambia "con forti contrazioni" e poi "copiose perdite di sangue". La mamma di Valentina comunica all'infermiera i problemi, ma le viene risposto che è tutto nella norma. La donna, sempre più preoccupata, però inizia a percepire che qualcosa di grave stava accadendo tanto da condividere le sue paure al marito con una serie di messaggi che sono stati acquisiti dalla procura.

Verso le due la situazione cambia ancora. Vlada, per due volte, vomita. Alle 5.30 del 15 febbraio si decide di effettuare un cesareo, forse troppo tardi. Valentina nasce, ma dopo qualche minuto il suo cuoricino smette di battere e muore. "Abbiamo la sensazione che tra l'una e le tre di notte il quadro clinico sia peggiorato e quello sarebbe stato il momento giusto per agire", spiegano ancora gli avvocati.

"Vogliamo verità per Valentina"

La denuncia è stata effettuata contro ignoti, ma "nell'atto presentato in procura abbiamo fatto i nomi di chi stava seguendo il parto". "Vogliamo verità e giustizia per nostra figlia", il pensiero di mamma Vlada e papà Alessandro che stavano aspettando Valentina. Le avevano fatto la cameretta nuova, comprato completini e passeggino.

"Si trattava di una gravidanza senza problemi, tant'è che era stata classificata come non a rischio anche il giorno prima della tragedia - spiega l'avvocato Rondini - Non si può parlare neanche di complicanze durante il parto perché non ci sono mai state. La mamma è una giovanissima ragazza, non ha malattie pregresse. Senza alcuna avvisaglia, tuttavia, è avvenuto il dramma. In ospedale Vlada è stata trattata con sufficienza". La sensazione dei genitori di Valentina è che la loro bambina si sarebbe potuta salvare: "Lotteremo per accertare i fatti e le eventuali responsabilità".