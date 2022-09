La neonata rimasta da sola nel passeggino sulla banchina della stazione

Aveva messo sulla banchina il passeggino con all'interno la figlia neonata, risalita sul treno per prendere le altre valigie le porte si sono chiuse ed il convoglio è partito con la madre disperata che non ha potuto far altro che richiedere l'intervento del capotreno. A vivere dei momenti di paura una donna italiana di 38 anni, che riuscita poi a tornare in stazione ha potuto riabbracciare la sua piccola, presa in carico dai carabinieri. La storia a lieto fine è avvenuta mercoledì mattina alla stazione Segni-Colleferro-Paliano.

I fatti intorno alle 10:30 quando la donna è arrivata alla stazione del comune della provincia sud della Capitale a bordo di un treno della linea Cassino-Roma. Portato il passeggino in banchina la 38enne è rimasta bloccata sul treno con la neonata rimasta sola in stazione. Il capotreno del convoglio regionale ha quindi allertato il personale Trenitalia della stazione che ha quindi richiesto l'intervento dei carabinieri.

Arrivati alla stazione i militari dell'arma della compagnia di Colleferro hanno preso in carica il passeggino con dentro la neonata di due mesi. La mamma è poi riuscita a tornare in stazione per riprendere la piccola, nel frattempo presa in carico nelle mani sicure dei carabinieri.