Coronavirus, protesta dei negazionisti in piazza Venezia: polizia disperde i manifestanti

Gilet arancioni, ultras, no mask e negazionisti in protesta contro le norme anticovid. La manifestazione spontanea senza preavviso è avvenuta domenica pomeriggio quando circa 300 persone si sono radunate davanti la Bocca della Verità e, poi, in corteo, hanno raggiunto Piazza Venezia, posizionandosi davanti la tomba del Milite Ignoto.

La polizia, intervenuta poco dopo, ha provveduto a sgomberare i manifestanti e disperdere la folla. Da quanto si apprende da fonti investigative non si sono registrati scontri ed episodi di violenza con la polizia schierata in assetto antisommossa che ha comunque fermato alcuni dei manifestanti.

I manifestanti si erano radunati in piazza Bocca della Verità "per dire NO al blocco del Paese, per dire NO ai tanti lavoratori che stanno perdendo la propria occupazione, per dire NO alla DITTATURA messa in atto da politici compiacenti alle Lobby Internazionali".