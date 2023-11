"I Casamonica non ci sono più, prendiamoci la piazza di Cesano". Le ambizioni della 'ndrina a Roma

"Chi ha la droga a Roma, fa quello che vuole e i calabresi hanno sempre la droga", una frase, quella di un collaboratore di giustizia contenuta nel VI e VII rapporto 'Mafie nel Lazio', che ben racconta la forza delle 'ndrine nella Capitale e, soprattutto, ne sottolinea ancora la qualità della merce che trattano. Quel sunto, seppure del 2016, è ancora di stretta attualità. Lo raccontano le operazioni che rivelano gli affari della 'Ndrangheta a Roma e che, di recente, hanno permesso di sgominare proprio a Reggio Calabria vertici del gruppo che per la cosca Borghetto-Latella gestiva lo spaccio a Roma.

Nell'operazione che ha portato all'arresto 27 persone, la direzione distrettuale antimafia e la guardia di finanza hanno ricostruito come la banda di spacciatori di Serie A, avesse intenzione di prendere possesso di una piazza di spaccio lasciata vacante dai Casamonica, perché arrestati.

La zona di Cesano

La zona è quella di Cesano a ridosso dell'area dove una volta c'erano le antenne di Radio Vaticana. L'uomo giusto per accaparrarsi la piazza romana sarebbe stato, secondo la Dda, il 53enne Armando Catanzariti, calabrese doc ormai trasferito da anni con la famiglia a Trevignano Romano. Con 'Catanza', così si fa chiamare, in carcere nel blitz della finanza - tra gli altri - è finito pure Antonio Idotta. Il 52enne che si sarebbe invece occupato di nascondere e trasportare gli stupefacenti dalla Calabria alla provincia di Roma, per poi spacciarla nella Capitale.

I due uomini della cosca Borghetto-Latella, d'altronde, avevano fiutato il colpo grosso come emerge anche dalle intercettazioni: "Non c'è nessuno. C'è una pizza grossa a Cesano, vicino alle vecchie antenne di Radio Vaticana. Ci sono gli albanesi ma hanno roba dozzinale", diceva Catanzariti elogiando la qualità della cocaina dalla 'Ndrangheta.

La missione romana

La conversazione risale al 2021. Idotta e 'Catanza' tra maggio e giugno di quell'anno lavoravano per un trasporto di stupefacente. Viaggi che, secondo chi ha indagato si sarebbero ripetuti, ognuno dei quali da centinaia di grammi di cocaina.

I due confabulano di continuo tanto che Idotta che propone a Catanzariti di nascondere la droga da portare a Roma in auto o in un pullman, sempre con un occhio di riguardo a chi quella merce doveva "salirla" dalla Calabria a Roma: "Degli Africoti io non me li fido", il pensiero di Catanzariti.

La qualità conta

L'obiettivo, a ogni modo, è chiaro: prendere la piazza lasciata "vuota" dopo le operazioni delle forze dell'ordine e costringere i pusher a vendere la roba loro, quella di qualità.

"Non c’è nessuno di questi che ci sono qua, tra albanesi e rumeni, che hanno roba buona. La portano tutti Nino, però quella che ho portato io qua non c'è. Nessuno che può competere. Ci sono solo cose di seconda scelta", spiega Catanzariti che punta su Cesano: "Se riusciamo a prenderci la piazza non c'è nessuno. Gli unici sono in fermo, c’è un tizio con i Casamonica. Ma i Casamonica sono tutti salati (arrestati ndr), non ci sono, non c’è più nessuno, quindi la piazza è rimasta agli albanesi". L'obiettivo secondo chi ha indagato era costruire, dunque, un monopolio. Il leit motiv, del resto, è sempre lo stesso: "Chi ha la droga a Roma, fa quello che vuole e i calabresi hanno sempre la droga".